В Башкирии продлен режим самоизоляции

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая включительно.

Об этом он заявил в четверг на совещании в республиканском правительстве.

«Для нас это было непростое решение, потому что невероятно люди устали — от психологического прессинга, набирающих обороты материальных проблем, падения благосостояния, да и просто от сидения в майские дни у себя дома. Но мы принимаем с вами решение о самоизоляции», — заявил глава Башкортостана.

Напомним, указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Как подчеркнул сегодня Радий Хабиров, пока рано говорить о том, что рост числа заболевших в республике идет на спад. Однако на рост этого показателя в первую очередь влияет ежедневное увеличение количества тестируемых на коронавирус — в среднем 5,5 тысячи тестов в сутки.