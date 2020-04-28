Фото: glavarb.ru Радий Хабиров подписал соглашение по инвестпроектам с канадской и китайской компаниями Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве и развитии инвестпроектов в сфере здравоохранения и курортов с канадской компанией InterHealth и китайской IHDpay group. Подписание состоялось в рамках первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

Стороны планируют определить перспективные отрасли медицины в республике и реализовать инвестиционные и научно-исследовательские проекты в этой сфере, развивать санаторно-курортную отрасль, современные технологии лабораторной диагностики, сообщает пресс-служба главы республики.

«Сейчас, когда ещё слабо видны горизонты завершения периода самоизоляции и пандемии в целом, мы уже думаем о том, какая у нас будет экономика. Уже сегодня мы делаем маленькие шаги для того, чтобы быстро стартовать после окончания эпидемии», — прокомментировал Радий Хабиров.