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Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из карантина с 12 мая

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из карантина с 12 мая Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом объявил о продлении выходных и режима самоизоляции до 11 мая (6,7,8 мая также будут выходными в дополнение к традиционным майским выходным) и поручил правительству и Роспотребрнадзору к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из карантина с 12 мая.

«Нужен новый план по поддержке экономики и жителей России, а также масштабный план действий по восстановлению доходов граждан и роста экономики», — сказал президент России.

Он отметил, что распространение эпидемии «удалось затормозить, но ситуация остается сложной. Пик болезни еще не пройден. Мы перед самым напряженным этапом борьбы, угроза сохраняется и это может коснуться каждого».

Глава государства поручил Министерству здравоохранения вести непрерывный мониторинг в целом стране и в регионах. «Мы обязаны действовать на опережение, быть готовыми к любому сценарию развития событий», — сказал Владимир Путин.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, выход
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