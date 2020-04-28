В обществе будут новые требования к компетенции властей: Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: Взгляд из сердца Евразии» в Уфе заявил, что в новом обществе будут сформированы и новые требования к самой власти, ее нравственному облику и компетентности. Чтобы прийти к новым требованиям, придется искать ответы всем членам общества.

По мнению главы Башкирии, в период перманентных будущих угроз ценностью будет стабильность, особенно – политическая, социальная и экономическая. Практика показывает, что с вирусом эффективно справляются там, где адекватная, сильная власть, адекватные политические институты.

Также Радий Хабиров предполагает, что существенно низкий уровень летальности от коронавируса и ход организации мер в нашей стране – результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, Президента России Владимира Путина.

Он-лайн форум «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии» проходит 28 апреля по инициативе руководства республики. Будущее мира после COVID-19 обсудят свыше 100 российских и международных спикеров.