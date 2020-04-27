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Владимир Путин в очередной раз обратится к нации в связи с ситуацией по коронавирусу

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин в третий раз обратится к нации по поводу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, новое заявление ожидается на текущей неделе.

Песков также отметил, что Кремль пока не решил, когда снимут ограничения, связанные с самоизоляцией, однако уточнил, что выход из режима будет проходить поэтапно, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин дважды — 25 марта и 2 апреля — обращался к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Президент России тогда принял решение о нерабочем апреле с сохранением заработной платы и озвучил меры поддержки населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что завершать режим самоизоляции в стране пока рано. А главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, академик РАН Юрий Лобзин говорит, что ограничения по передвижению нужно продлить до 12 мая.

ИА «Башинформ»
Теги: президент, коронавирус, обращение, Владимир Путин
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