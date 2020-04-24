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Днем окончания Второй мировой войны определено 3 сентября - Путин

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Днем окончания Второй мировой войны определено 3 сентября - Путин Фото: Олег Яровиков

Днем окончания Второй мировой войны определено 3 сентября. Соответствующее изменение в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно опубликованному в пятницу документу, определено считать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

До этого Днем воинской славы — датой окончания Второй мировой было 2 сентября.

Федеральный закон о внесении изменений в статьи федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» был одобрен Советом Федерации 17 апреля.

Как подчеркнули авторы закона, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших.

Изначально, в 1945 году, Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, отмечает РИА Новости.

Галина Бахшиева
Теги: День Победы, Владимир Путин
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