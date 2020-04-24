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Константин Толкачев перечислил месячный заработок на поддержку жителей Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев перечислил месячный заработок на поддержку жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев поддержал инициативу главы республики Радия Хабирова и перечислил свой месячный заработок в благотворительный Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития для оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса (проект «Наша забота»).«Сложившаяся эпидемиологическая обстановка оказывает негативное влияние на экономику, благосостояние многих граждан. Помощь требуется пожилым гражданам, многодетным семьям, людям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, нужны средства для поддержки работы медиков, волонтеров. Возможность принять участие в акции есть у многих. Не все пострадали от пандемии, часть предприятий, наоборот, нарастили обороты», — прокомментировал свое решение спикер парламента.

Константин Толкачев отметил, что с начала пандемии депутаты приняли ряд антикризисных законов, сдавали кровь для граждан республики, закупили защитные средства для волонтеров и соцработников республики, открыли горячую линию правовых консультаций граждан, в больших объемах оказали благотворительную помощь гражданам, социальным, медицинским, образовательным организациям.

ИА «Башинформ»
Теги: Константин Толкачев, Госсобрание РБ
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