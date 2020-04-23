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Рустем Ахмадинуров избран заместителем председателя Госсобрания Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Рустем Ахмадинуров избран заместителем председателя Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров был избран на должность вице-спикера республиканского парламента без отрыва от основной деятельности. Его кандидатура была внесена фракцией «Единая Россия». Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что Рустем Ахмадинуров является активным общественным и политическим деятелем, имеет большой опыт парламентской деятельности – избирался депутатом Государственного Собрания V-VI созывов, работал в органах исполнительной власти республики, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, в настоящее время возглавляет исполком регионального отделения «Единой России».

«Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики. Отмечу, что работа нового заместителя будет осуществляться на общественных началах и не потребует увеличения бюджетных расходов», — сказал Толкачев.
Депутатам также была предложена кандидатура Дмитрия Иванова от фракции ЛДПР, однако большинством голосов был избран Рустем Ахмадинуров.

Председатель парламента отметил, что с учетом имеющегося у нового заместителя опыта работы с общественными, некоммерческими, политическими организациями, парламентариями разного уровня, представителями бизнес-сообщества ему будет поручено курирование взаимодействия Государственного Собрания с институтами гражданского общества.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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