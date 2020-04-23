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Госсобрание Башкирии отсрочит госслужащим сроки сдачи деклараций о доходах

ПОЛИТИКА
Фото: ИТАР-ТАСС

Госсобрание Башкирии отсрочит госслужащим сроки сдачи деклараций о доходах Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят на пленарном заседании проект закона, разрешающий продлить до 1 августа срок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Это разовое решение, оно принимается на фоне пандемии, чтобы не усиливать наплыв посетителей в банках и налоговых инспекциях.

Отсрочка будет распространяться на государственных и муниципальных служащих, муниципальных депутатов, иных лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах.

Себе отсрочки депутаты Госсобрания не предусматривают. Парламентарии предоставили сведения до 1 апреля, на сайте они будут размещены в установленные сроки, проинформировали в пресс-службе Курултая.

ИА «Башинформ»
Теги: сведения о доходах, отсрочка
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