Фото: ИТАР-ТАСС Госсобрание Башкирии отсрочит госслужащим сроки сдачи деклараций о доходах Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят на пленарном заседании проект закона, разрешающий продлить до 1 августа срок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Это разовое решение, оно принимается на фоне пандемии, чтобы не усиливать наплыв посетителей в банках и налоговых инспекциях.

Отсрочка будет распространяться на государственных и муниципальных служащих, муниципальных депутатов, иных лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах.

Себе отсрочки депутаты Госсобрания не предусматривают. Парламентарии предоставили сведения до 1 апреля, на сайте они будут размещены в установленные сроки, проинформировали в пресс-службе Курултая.