Фото: Глава РБ В Башкирии разрешили работать магазинам детской одежды и продавать товары для охоты Фото: Глава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В документе говорится о том, что с 21 апреля в регионе могут открыться магазины детской одежды. Также разрешается выйти на работу сотрудникам торговых точек, реализующих товары для охоты.

«Другим указом главы Башкортостана для жителей республики раз в неделю была разрешена поездка на охоту с соблюдением действующих ограничений и санитарных требований», — уточнили в пресс-службе руководителя республики.

Ранее сообщалось о том, что с прошлой недели работать разрешили парикмахерским и салонам красоты.