Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.25 ↑

EUR 82.61 ↓

22 апреля Среда

Уфа   °

Молния
22.04.20: выявлено с COVID-19 - 396, выздоровели - 34, скончались - 14. Проведено 39 598 тестов.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии разрешили работать магазинам детской одежды и продавать товары для охоты

ПОЛИТИКА
Фото: Глава РБ

В Башкирии разрешили работать магазинам детской одежды и продавать товары для охоты Фото: Глава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В документе говорится о том, что с 21 апреля в регионе могут открыться магазины детской одежды. Также разрешается выйти на работу сотрудникам торговых точек, реализующих товары для охоты.

«Другим указом главы Башкортостана для жителей республики раз в неделю была разрешена поездка на охоту с соблюдением действующих ограничений и санитарных требований», — уточнили в пресс-службе руководителя республики.

Ранее сообщалось о том, что с прошлой недели работать разрешили парикмахерским и салонам красоты.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, указ режима повышенной готовности, послабления
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Синоптики Башгидромета сообщили, когда в республику придет интенсивное тепло
Синоптики Башгидромета сообщили, когда в республику придет потепление. Повышение температуры воздуха начнет лишь к концу недели, 25 апреля - потеплеет до
Народ шутит: как Башкирия реагирует на эпидемию коронавируса в социальных сетях
Пока одни жители Башкирии проходят онлайн-обучение, смотрят фильмы с сериалами, оттачивают фигуру и худеют на домашней самоизоляции, другие фантазируют и
Новая команда врачей приступила к работе в больнице им.Куватова
Сегодня, 21 апреля к работе в Республиканской клинической больнице им.Куватова в Уфе приступила новая команда врачей и медработников из числа сотрудников
Стало известно, кто сбежал из больницы им.Куватова во время карантина
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, кто именно покинул здание Республиканской клинической больницы им. Куватова, закрытой
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть