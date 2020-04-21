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В Башкирии полицейским пришлось применить силу к агрессивным нарушительницам самоизоляции

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

В Башкирии полицейским пришлось применить силу к агрессивным нарушительницам самоизоляции Фото: соцсети

В Белебее несколько полицейских на улице остановили двух женщин, а потом схватили одну из них и куда-то повели. Момент задержания сняли на видео очевидцы и разместили запись в соцсетях. Граждан возмутило поведение и действия полицейских.

Агентство «Башинформ» обратились за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу МВД Башкирии. Выяснилось, что женщины нарушили режим самоизоляции, а также оскорбили стражей порядка.

«В ходе патрулирования улиц Белебея сотрудники ППС полиции увидели двух женщин, которые выражались нецензурной бранью и имели признаки алкогольного опьянения. Полицейские подошли к гражданкам, представившись, попросили предъявить документы и пояснить причину, по которой они нарушают режим самоизоляции. Женщины агрессивно отреагировали на законное требование полицейских и начали оскорблять стражей порядка. Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы доставить данных женщин в Отдел МВД России по Белебеевскому району», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.

Одной из задержанных оказалась ранее судимая по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» 30-летняя жительница Белебея. В отношении нее составлен протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также направлены материалы в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия решения по факту оскорбления представителя власти.

Кроме того, в отношении обеих жительниц Белебея составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ранее в Нефтекамске полицейские задержали на улице детей, нарушивших режим самоизоляции.

ИА «Башинформ»
Теги: МВД РБ, самоизоляция
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