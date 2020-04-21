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Башкирия организует международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях объявил о проведении 28 апреля Международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Участниками мероприятия станут: американский писатель, автор экономического бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон, экс-премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, и другие авторитетные спикеры из 25 стран мира.

Онлайн-форум организует правительство Башкирии, университет «Высшая школа экономики» и Агентство стратегических инициатив. В программе — 10 секций и два пленарных совещания. Среди российских спикеров — ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава Крыма Сергей Аксенов, журналист Евгений Примаков, член Экономического совета при президенте России Андрей Репик, бизнес-омбудсмен Борис Титов, и другие. Модератором выступит вице-президент Академии российского телевидения Александр Любимов.

«Зачем мы проводим такое мероприятие в такое время? Все очень логично. Эпидемию мы скоро усмирим, потому что знаем, что делать, и жители республики ведут себя правильно. Но мы должны четко понимать, что делать, когда все закончится. Любой кризис дает новые возможности. И уровень участников нашего форума не оставляет сомнений в том, что с их помощью мы сможем определить, как максимально скоро восстановить республику, обеспечить всем нашим жителям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А эта кризисная ситуация даёт очень много пищи для размышлений. В ходе форума вы узнаете о многочисленных инновациях, которые мы вынуждены были рассмотреть к применению в ходе борьбы с вирусом, а мы посоветуемся с нашими звездными гостями, что из инструментов цифровой эры нужно как можно скорее внедрить на постоянной основе уже «в мирное время», — пишет глава республики.

ИА «Башинформ»
Теги: онлайн-форум
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