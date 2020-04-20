Радий Хабиров поручил прекратить нелегальное автобусное сообщение с Москвой
Фото: Ксения Калинина
Радий Хабиров поручил прекратить нелегальное автобусное сообщение с Москвой Фото: Ксения Калинина
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с Москвой. Он сообщил, что в субботу во время рабочей поездки в Бирск видел автобус, который, очевидно, нелегально возит пассажиров, и дал соответствующее поручение председателю Гостранса РБ Алану Марзаеву.
«Первое — надо легальные перевозки, которые идут из Москвы, закрыть, чтобы не ездили, потому что нам сложно контролировать. Второе — нелегальные просто останавливать и не пускать. Отрабатывайте, какая наша помощь нужна — мы готовы вас поддержать, — сказал Радий Хабиров. — В аэропорту у нас сейчас мышь не проскочит. Железнодорожное направление начали отрабатывать. Самое для нас уязвимое звено — те люди, которые приезжают из Москвы автобусами, особенно нелегальными маршрутами».
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