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Радий Хабиров поручил прекратить нелегальное автобусное сообщение с Москвой

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров поручил прекратить нелегальное автобусное сообщение с Москвой Фото: Ксения Калинина

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с Москвой. Он сообщил, что в субботу во время рабочей поездки в Бирск видел автобус, который, очевидно, нелегально возит пассажиров, и дал соответствующее поручение председателю Гостранса РБ Алану Марзаеву.

«Первое — надо легальные перевозки, которые идут из Москвы, закрыть, чтобы не ездили, потому что нам сложно контролировать. Второе — нелегальные просто останавливать и не пускать. Отрабатывайте, какая наша помощь нужна — мы готовы вас поддержать, — сказал Радий Хабиров. — В аэропорту у нас сейчас мышь не проскочит. Железнодорожное направление начали отрабатывать. Самое для нас уязвимое звено — те люди, которые приезжают из Москвы автобусами, особенно нелегальными маршрутами».

ИА «Башинформ»
Теги: ВКС
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