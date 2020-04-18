В Уфе Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств

Фото: пресс-служба Главы РБ



















Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе и Уфимскому району ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств и перспективами развития индустриального парка «Уфимский».

В микрорайоне «Колгуевский» руководитель региона обсудил перспективы развития территории с членом Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества, общественником Вилем Тухватуллиным. Активист, в частности, предложил обустроить неподалёку от лицея № 160 сквер и присвоить ему имя ветерана легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугина Нагаева, первого кавалера ордена генерала Шаймуратова, который проживает в соседнем доме. Радий Хабиров поддержал эту идею, поручив администрации Уфы учесть предложение в планах по благоустройству микрорайона.

«Всегда готов с радостью встречаться с такими людьми, как Виль Тухватуллин, по-настоящему неравнодушными, с активной жизненной позицией, – сказал Глава республики. – Как раз через них мы узнаём, что происходит на конкретной территории, что на самом деле нужно людям».

В Калининском районе Уфы Радий Хабиров проинспектировал ход реконструкции парка «Первомайский». В рамках первого этапа работ выполнили расчистку и углубление пруда, обустройство пешеходных и велодорожек, озеленение, монтаж освещения. В планах – организация спортивных и развлекательных площадок, а также создание Аллеи молодожёнов, идущей от расположенного по соседству отдела ЗАГС. Благоустройство парка планируют завершить в этом году, чтобы жители района получили современную комфортную территорию для семейного отдыха и занятий спортом.

Реализации предпринимательских инициатив в республике будет способствовать дальнейшее развитие индустриального парка «Уфимский». Он разместился на подъезде к уфимскому микрорайону Шакша на 1 492-м км федеральной трассы М5 «Урал» и занимает площадь 298 га. Сейчас здесь работают 15 резидентов, обеспечивших создание 650 новых рабочих мест.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории парка началось строительство производственного комплекса с административным зданием площадью 20 тысяч кв. м. Его общая стоимость составит 752 млн рублей, из которых порядка 400 млн рублей – средства федерального бюджета. Здесь разместятся производственные мощности четырёх резидентов.

В настоящее время идёт подготовка к заливке фундамента. Ввести объект планируется до конца года.Радий Хабиров подчеркнул, что при возведении комплекса необходимо использовать быстровозводимые конструкции республиканских производителей, в том числе местные сэндвич-панели.

Глава республики также побывал на производственной площадке одного из резидентов индустриального парка «Уфимский» – индивидуального предпринимателя Ильгиза Нафикова. Его предприятие, работающее с 2009 года, выпускает клапаны для надувных лодок. На территорию парка «Уфимский» компания переехала в 2017 году. Здесь предприниматель построил собственное здание, что позволило значительно расширить производство. Инвестиции в проект составили порядка 40 млн рублей. Сейчас на предприятии работают 33 человека, а выпускаемая ими продукция востребована во многих регионах страны.