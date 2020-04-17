Принят закон, позволяющий закрыть все «наливайки» в Башкортостане
Принят закон, позволяющий закрыть все «наливайки» в Башкортостане Фото: ИА «Башинформ»
Государственная Дума приняла закон, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита. Текст законопроекта был поддержан сегодня в третьем чтении.
Как сообщили в Государственном Собрании Башкирии, документ дает беспрецедентные полномочия регионам по регулированию реализации алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. В частности, предусмотрено право устанавливать региональными законами дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
«Фактически регионы получили право пресечь деятельность всех так называемых «наливаек». Тема очень актуальная, в том числе для нашей республики, — прокомментировал зампредседателя Госсобрания – Курултая республики Рустам Ишмухаметов. — Такие объекты, расположенные в жилых домах, притягивают к себе асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. Вокруг складывается крайне неблагоприятная криминогенная обстановка. А ведь это жилая зона. Рядом детские площадки, школы, детские сады. Под кафе и бары маскируются многие магазинчики, которые имитируют оказание услуг общественного питания с помощью барной стойки и одного-двух стульев. Тем самым обходится запрет на продажу алкоголя в ночное время. Депутаты Государственного Собрания Башкортостана неоднократно проводили совместно с надзорными органами рейды по таким местам. Жалоб от населения нам поступает очень много, но мер воздействия у нас почти нет. Теперь ситуация должна кардинальным образом измениться. У нас на руках все карты, чтобы навести порядок и пресечь деятельность «наливаек». Думаю, теперь они уйдут в прошлое как явление. Ждем ободрение закона Советом Федерации и Президентом».