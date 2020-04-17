Принят закон, позволяющий закрыть все «наливайки» в Башкортостане

Как сообщили в Государственном Собрании Башкирии, документ дает беспрецедентные полномочия регионам по регулированию реализации алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. В частности, предусмотрено право устанавливать региональными законами дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Государственная Дума приняла закон, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита. Текст законопроекта был поддержан сегодня в третьем чтении.

ИА «Башинформ»

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