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Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня президент России Владимир Путин проводит видеоселекторное совещание, на котором рассматривается ход строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах России. «Нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была «стопроцентная» готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью», — сказал Путин, открывая совещание.

Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил главе государства, какие меры принимаются в республике для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«К 28 апреля мы должны развернуть 2690 коек, которые обеспечим 60% кислорода и 30% аппаратами ИВЛ. Мы предполагаем получить 550 аппаратов ИВЛ до 10 мая. Нами также было принято решение о строительстве временного клинико-диагностического инфекционного центра площадью 16 тысяч квадратных метров», — сказал глава региона, выходя на связь со строительной площадки.
Радий Хабиров рассказал, что в новой больнице будет 100 палат, из них 82 в виде отдельных боксов и 18 реанимационных,172 аппарата ИВЛ, 100-процентное обеспечение кислородом. Больница сможет принимать до 450 пациентов. В состав центра также войдут отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение. Строители планируют сдать объект к 25 мая. Все основные конструкции больницы производятся республиканскими производителями. Это позволяет удешевить стоимость строительства и держать высокие темпы.

Радий Хабиров поблагодарил президента России и федеральный штаб за помощь и меры, которые были приняты для поддержки экономики, бизнеса и населения.

Владимир Путин спросил, не требуется ли республике дополнительная помощь. Глава Башкирии попросил президента страны рассмотреть возможность установления федеральной доплаты работникам социальных учреждений, которые в республике также закрыты на карантин.

«Мы в республике за счет своего бюджета, конечно, установим свои доплаты для работников социальных учреждений, их у нас более двух десятков. Они тоже оказываются на передовой. Их труд такой же ответственный и опасный, как у наших медиков. И просили бы вас рассмотреть возможность установления этим работникам федеральных доплат», — сказал глава Башкортостана.
Владимир Путин пообещал подумать над этим предложением.

Президент также отметил, что риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других регионах Федерации.

«Была поставлена задача дополнительно развернуть 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. По оперативной информации, на вчерашний день таких коек было готово 72 процента. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена».
Владимир Путин поручил главам регионов нарастить темпы строительных работ, а также обеспечить все больницы всем необходимым.
«Должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным», — подчеркнул глава государства.
Радий Хабиров до начала совещания осмотрел ход строительства новой больницы и общежития для медицинского персонала. Напомним, строительство нового медучреждения началось в конце марта. Оно обойдется бюджету в 1,8 млрд рублей. Из них 971 млн рублей пойдет на строительно-монтажные работы, 826 млн потратят на оснащение центра медоборудованием.

Азат Гиззатуллин
Теги: Владимир Путин, Радий Хабиров, строительство инфекционного госпиталя
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