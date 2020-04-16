Фото: Валерий Шахов 72 тысячи семей Башкирии получат 100 тысяч продуктовых пакетов Фото: Валерий Шахов

72 тысячи малоимущих семей Башкирии получат 100 тысяч продуктовых пакетов. Их сформируют на 70 млн рублей, которые выделили башкирские предприятия — УГМК и БСК. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании с главами муниципалитетов.

Вице-премьер правительства Ленара Иванова пояснила, каким группам малоимущих будут направляться пакеты. Это получатели ежемесячного пособия на ребенка. Таких семей на 1 апреля 72 тысячи, в них проживают более 165 тысяч детей.

Радий Хабиров уточнил, что, если в семье несколько детей, то и количество продуктовых пакетов будет соответствующим.

«Просьба главам администрации, чтобы обеспечивали сохранность продуктов, — отметил замруководителя администрации главы Урал Кильсенбаев. — 80 процентов продукции произведено в Башкортостане. До 30 процентов будет отличаться от магазинной цены».

Первые пакеты люди получат 23 апреля, по графику все будет доведено до глав администраций. До 1 мая все продуктовые пакеты дойдут до благополучателей.

«Люди не должны сидеть голодными! Надо дойти до каждого», — подытожил Радий Хабиров. Главам муниципалитетов глава республики напомнил, что они должны немедленно реагировать на все сигналы на своей территории и принимать решения.