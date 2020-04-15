Фото: Глава РБ Экс-глава Госкомтранса Башкирии получил должность помощника Радия Хабирова Фото: Глава РБ

Бывший руководитель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов назначен помощником главы Башкирии Радия Хабирова. Распоряжение о назначении подписал руководитель региона.

«В его задачи будет входить содействие развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», — уточнила пресс-служба главы Башкирии.

Справка

Тимур Рафисович Мухаметьянов родился 29 ноября 1984 года в Кумертау. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет (бакалавр), Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр), а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Министерстве регионального развития Российской Федерации, где работал специалистом 1 разряда, а затем главным специалистом-экспертом отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.

В 2010–2017 годах – специалист 1 разряда, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации.

В 2017–2020 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.