Национальная медицинская палата требует прекратить прекратить доследственную проверку РКБ
Национальная медицинская палата требует прекратить прекратить доследственную проверку РКБ Фото: Валерий Шахов
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился в Центральный Следственный комитет России с просьбой прекратить доследственную проверку в отношении руководства Республиканской клинической больницы Им.Куватова, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
«В период эпидемии первыми, кто начал действия против врачей, работающих на передовой в нашей стране, оказались следователи Башкирии, которые организовали в Уфе доследственную проверку по статье халатность по факту возможного непринятия своевременных мер руководством РКБ. Главный врач этой больницы Эльза Сыртланова — одна из опытных главных врачей республики. С самого начала она находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и со всем медперсоналом, внутри закрытой больницы. Она, как и другие работники, подвергает себя опасности заразиться и умереть. Доктор вместе с врачами продолжает биться за здоровье людей, убеждает других врачей не опускать руки и работать на благо пациентов. Как можно в сложившейся ситуации вновь делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту нашего народа? Давайте теперь мы обвиним задним числом всех врачей, которые не смогли спасти больных от холеры, оспы и настоящей инфекции. Что будет дальше? Следственные комитеты начнут заводить уголовные дела на врачей, у которых погибали больные от этого вируса? Так мы далеко уйдём. Мы призываем дать оценку действиям башкирских следователей и прекратить доследсвенную проверку РКБ», — говорится в обращении НМП.С 6 апреля РКБ им. Куватова находится на жестком карантине. Запертыми в больнице остались более 1000 пациентов и медперсонала. По состоянию на 14 апреля, у 27 человек подтвержден диагноз COVID-19. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку о факту распространения вируса среди медперсонала и пациентов.