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Инфекционный центр под Уфой будет построен в форме курая

ОБЩЕСТВО

Инфекционный центр, который строится в поселке Зубово Уфимского района, будет в форме курая, рассказал архитектор проекта Андрей Стариков.

﻿«В данном проекте мы пытались реализовать концепцию «архитектура, которая лечит», — отметил он. — Через архитектурные решение мы хотели снизить уровень стресса у прибывающих пациентов, показать, что именно в этом учреждении им окажут необходимую помощь, что здесь собраны все достижения медицины на данный момент. Знаем, что символ республики – это курай. Когда это решение было предложено, оно обсуждалось с медиками».
В настоящее время строители завершают сборку корпусов общежития для медиков. Они собираются по модельной технологии из готовых каркасов.

Корпуса для будущей больницы будут изготавливаться из ЛСТК — лёгких стальных тонкостенных конструкций. Сборка их осуществляется без сварки, сооружение будет разборным, рассказал Андрей Стариков. Внешние и внутренние перегородки будут из сэндвич-панелей, покрытых металлом, благодаря чему поверхности легко можно будет дезинфицировать.

В целом, данное медучреждение будет отвечать всем санитарным нормам и правилам, которые предъявляются к инфекционным больницам. Но несмотря на то, что здание будет разборным, оно может служить 10-летиями. Производитель дает гарантию 50 лет.

﻿«Проект фантастический, по всем параметрам, как по внешнему облику, так и по технологии организации строительных и проектных работ. Работает большой коллектив практически в круглосуточном режиме», — добавил архитектор.
Официальная дата сдачи временного клинико-диагностического инфекционного центра — 25 июня.Но строители намерены сдать объект на месяц раньше намеченного срока — к 25 мая, сообщал «Башинформ».

ИА «Башинформ»
Теги: инфекционная больница
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