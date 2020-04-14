Фото: Правительство РБ В Уфе в режиме ВКС отработали действия при выявлении заражённых коронавирусом Фото: Правительство РБ

В Уфе, в Доме Правительства республики в режиме видеоконференцсвязи отработали действия при выявлении заражённых коронавирусной инфекцией. Была проведена командно-штабная тренировка с медицинскими и социальными учреждениями.

﻿«Сегодня в республике с связи с выявлением подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией закрыт на карантин ряд медицинских и социальных учреждений, – отметил первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. – Именно психоневрологические интернаты, больницы, дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, социальные приюты, детские дома являются наиболее вероятными очагами распространения инфекции. Поэтому мы должны выработать до автоматизма порядок действий при выявлении фактов заражения граждан, находящихся в социально-значимых объектах».

На примере работы психоневрологических интернатов и муниципальных больниц Стерлитамака, Салавата, Ермекеевского и Благовещенского районов были продемонстрированы элементы командно-штабной тренировки.

﻿«В Башкортостане мы принимаем все необходимые дополнительные меры, направленные на минимизацию распространения коронавирусной инфекции, – резюмировал Андрей Назаров. – Полным ходом идет строительство нового клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово Уфимского района, который планируем сдать в эксплуатацию уже в мае, закупаются новые аппараты искусственной вентиляции легких. Главное – все экстренные службы должны действовать грамотно, оперативно и своевременно».