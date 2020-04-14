Фото: http://medsestrarb.ru/med-org/birskaya-hospital/ Что происходит в Бирской ЦРБ, также закрытой на карантин из-за COVID-19? Фото: http://medsestrarb.ru/med-org/birskaya-hospital/

Реском Профсоюза работников здравоохранения Башкирии выяснил обстановку в Бирской центральной районной больнице, у пациентов которой выявлена новая коронавирусная инфекция.

7 апреля после того, как у семейной пары обнаружили признаки заражения COVID-19, терапевтический и хирургический корпуса больницы были закрыты на карантин. В этот же день открылся инфекционный госпиталь, куда перевели больных с предварительным диагнозом COVID-19. В настоящее время здесь находятся пять человек с подтвержденным коронавирусом. Состояние их оценивается как средней тяжести.

Создан оперативный штаб. В медучреждении на карантине сейчас продолжают оставаться 104 работника и 75 пациентов.

﻿«Благодаря четкой организации работы администрации больницы не было паники, недовольства в коллективе — рассказала председатель профсоюзной организации Бирской ЦРБ Любовь Сайсанова. — У всех пациентов и сотрудников, которые могли иметь контакт по коронавирусной инфекции взяли мазки. На сегодняшний день у контактных лиц не получено результатов анализов на COVID-19».

Дважды в день у всех сотрудников и пациентов измеряется температура и артериальное давление, о чем подается оперативная информация в штаб для принятия конкретных мер. Под пристальным наблюдением медиков находятся все пациенты, в том числе детского отделения, они получают иммуномодуляторы.

При повышении температуры, в сочетании с другими клиническими проявлениями, характерными для коронавирусной инфекции, человек подлежит переводу в инфекционный госпиталь. Пока таких случаев в Бирской ЦРБ не было.

Администрация больницы и профком профсоюза работников здравоохранения взяли на себя работу по решению бытовых проблем. В первые сутки обеспечили дополнительным питанием, средствами гигиены, в отделениях были организованы места отдыха для персонала. Помощь поступила от местного предпринимателя Андрея Дудина, Бирского медико-фармацевтического колледжа. Один день сотрудников инфекционного госпиталя и карантинных отделений кормил ресторан «Аврора». Швейный цех передал больнице маски и медицинскую одежду, другие обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Руководители предприятий, предприниматели, просто неравнодушные горожане постоянно звонят, спрашивают, чем помочь, говорит Любовь Сайсанова. По ее словам, ощущая внимание и заботу, медики увереннее остаются на рабочих местах, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности.

По информации руководства, в больнице есть необходимый запас лекарств для пациентов и медработников.

Больница продолжает работу в штатном режиме, ведется прием в детской и взрослой поликлиниках, работает диагностический центр.

Совместно с администрацией Бирска решается вопрос организации отдыха медработникам, которые после госпиталя должны будут оставаться 14 дней под наблюдением. Один из возможных вариантов — на базе общежития.

Формируется бригада второй смены инфекционного госпиталя, которые приступят к работе на следующей неделе.

После завершения карантина пациенты и работники с отрицательными анализами смогут вернуться домой. После дезинфекции и проверки Роспотребнадзора стационары терапевтического и хирургического корпусов смогут начать работу в обычном режиме.