Врачи из РКБ им. Куватова в Уфе будут работать вахтовым методом

В Башкирии сотрудникам Республиканской клинической больницы им. Куватова предложили заключить дополнительные соглашения на работу в режиме вахты.

Об этом сообщила на брифинге 14 апреля замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Вахта продержится две недели и будет соответствовать сроку карантина. После этого сотрудники отправятся на отдых.

«Период отдыха будет рассчитываться исходя из той нормы, которая будет отработана за две недели. Если за две недели отработано условно 160 часов, то следующие две недели будут выходными и так далее», — сказала Кононова.

Работа в выходные дни дополнительно оплачиваться не будет, поскольку выходными днями для этих сотрудников будут следующие две недели.

Надбавка сотрудников, работающих «в грязной зоне» с больными коронавирусом, увеличится как для сотрудников инфекционных больниц до 15 процентов.

Также врачам, которые ведут больше больных, чем положено по основной должности, будет выплачиваться надбавка.

По истечении срока вахты руководство больницы готово пойти на встречу и изменить график отпусков. Оформить больничный листок можно будет только по медицинским показаниям, либо в случае, если второй анализ на коронавирус также будет положительным и потребуется дополнительное время изоляции.