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На дорогах Башкирии установили 115 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На дорогах Башкирии установили 115 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане на аварийно-опасных участках 27 муниципальных образований установлено 115 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в дополнение к функционирующим 380 комплексам.

Комплексы, фиксирующие нарушения скоростного режима, установлены на автодорогах: Альшеевского (8), Аскинского (11), Аургазинского (8), Балтачевского (2), Белебеевского (1), Белокатайского (2), Белорецкого (1), Бижбулякского (1), Бирского (7) Благоварского (3), Бурзянского (4), Давлекановского (3), Дуванского (5), Дюртюлинского (1), Ермекеевского (6), Иглинского (1), Кармаскалинского (12), Кигинского (2), Краснокамского (1), Мелеузовского (2), Мечетлинского (7), Мишкинского (2), Салаватского (2), Стерлибашевского (5), Татышлинского (10) районов, а также в городах Салават (2) и Сибай (6).

С местами установки камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД можно ознакомиться на сайте Гостранса РБ.

В соответствии с госконтрактом ПАО «Башинформсвязь» установит 609 камер на аварийно-опасных участках дорог в 62 муниципальных образованиях республики.

Сейчас на территории региона установлено 495 комплексов. Ввод в эксплуатацию оставшихся 114 комплексов запланирован до 1 мая 2020 года.

Проект по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД направлен на повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате ДТП, а также мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сообщили в региональном Госкомитете.

Ксения Калинина
Теги: дорожное хозяйство, дорожное движение, ПДД, безопасность
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