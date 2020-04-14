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В Башкирии из 22 новых больных с коронавирусом 14 человек проходят лечение в РКБ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из 22 новых больных с коронавирусом 14 человек проходят лечение в РКБ Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из 22 человек, у кого подтверждена новая коронавирусная инфекция, 14 больных проходят лечение в РКБ им. Куватова. Восемь из них — это сотрудники больницы, шесть — пациенты. Об этом на ежедневном брифинге сегодня заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«Ситуация в РКБ рабочая. Все пациенты, которые там находятся, получают лечение по основному заболеванию, плюс те пациенты, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, получают специальное лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями, — уточнил министр. — Необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты имеются, идет работа по устранению тех замечаний, которые были вынесены в предписании Главного санитарного врача».

ИА «Башинформ»
Теги: брифинг
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