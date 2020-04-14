Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии сообщил подробности об умерших пациентах с коронавирусом Фото: Олег Яровиков

За сутки в Башкирии скончались два пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, 63-летний мужчина долгое время лечился от малокровия.

«У него был диагностирован COVID-19, осложненный пневмонией. Также он страдал хроническим бронхитом, ишемической болезнью сердца, — уточнил руководитель регионального Минздрава. — Также скончалась 73-летняя пациентка с онкологическим заболеванием».

У погибшей женщины ранее было выявлено злокачественное новообразование молочной железы. Помимо этого, она страдала инсулинозависимым сахарным диабетом и болезнями сердца.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что первым скончавшимся от новой коронавирусной инфекции в республике стал житель города Белебея 1938 года рождения.