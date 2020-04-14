В Башкирии памятную доску установят при жизни ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии впервые выйдут за рамки правил и установят памятную доску при живом ветеране. Об этом попросили земляки Ришата Салиховича Исмагилова, которому 15 апреля исполнится 100 лет.

«Он бодр и общителен, живет сейчас в Уфе. Несмотря на то, что он один из немногих, выживших при обороне Брестской крепости, а в его теле до сих пор десяток осколков фашистских бомб, он уникальный человек, — написал в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. — И ради него его земляки просят сделать исключение».

Памятную доску установят на здании Кушнаренковского профессионального колледжа, который окончил Ришат Исмагилов. Также Именем ветерана назовут Байгильдинский сельский лицей.

Руководитель региона подчеркнул, что всем людям необходимо равняться на таких людей и учиться преодолевать трудности.