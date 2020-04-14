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Врачам рекомендовано любую ОРВИ рассматривать как подозрение на коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Врачам рекомендовано любую ОРВИ рассматривать как подозрение на коронавирус Фото: Валерий Шахов

Медицинским работникам рекомендовано классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России.

Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19».

Пособие включает в себя информацию об особенностях дифференциальной диагностики ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими вирусами (риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными возбудителями, и COVID-19.

Методические рекомендации адресованы медицинским работникам поликлинической службы и призваны обеспечить их необходимой информацией для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус.

Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19.

Авторы приводят несколько вариантов схем лечения для ведения пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе.

Методические рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ опубликованы на сайте Минздрава России и направлены в субъекты РФ для ознакомления всех врачей поликлинической службы, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ.

Розалия Валеева
Теги: здравоохранение
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