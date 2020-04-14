У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус, сотрудники переведены на «удаленку»

Глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин 11 апреля ушел на больничный из-за повышенной температуры и признаков простуды. У него взят анализ на коронавирус, результаты которого будут известны позже, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.

Между тем сотрудники администрации Советского района переведены на удаленный режим работы. Они работают дистанционно, из дома, соблюдая режим самоизоляции.

«Приняты все предписываемые санитарно-профилактические меры. В здании администрации района, во всех кабинетах и помещениях, а также на прилегающей территории произведена дезинфекционная обработка. Ситуация находится на особом контроле», — подчеркнули в мэрии.