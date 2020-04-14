Фото: ИА «Башинформ» Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с заражением Covid-19 в РКБ им. Куватова Фото: ИА «Башинформ»

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль ход проверки, проводимой прокуратурой РБ по ситуации с заражением пациентов и сотрудников Covid-19 в Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова.

«В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер», — проинформировали в федеральном надзорном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений, виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности.

Как сообщалось ранее, 1200 пациентов и врачей находятся на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ. Кроме того, главврач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова на своей странице в соцсети «Фейсбук» обратилась к гражданам. Она сообщила, что на 12 апреля с пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации. Анализ на коронавирус подтвержден у 40% из них (52 пациента).