Фото: стоп-кадр видео Радий Хабиров рассказал, когда закончится карантин в РКБ и чем помочь врачам и пациентам Фото: стоп-кадр видео

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире федерального канала «Россия-1» в программе Владимира Соловьева объяснил ситуацию с распространением нового коронавируса в регионе. На данный момент в республике 107 подтвержденных случаев.

«Самая главная ситуация сейчас в Республиканской клинической больнице, — подчеркнул руководитель региона. — Не моя задача заниматься расследованием, откуда это произошло, какие причины и т.д. Меня волнует состояние тех 1200 пациентов и врачей, которые там находятся на карантине».

По словам Радия Хабирова, в зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ. С ними работают межведомственные бригады, для того, чтобы они находились дома.

«Я бы не стал драматизировать. Было много шума, гама. Мы, конечно принимаем любую помощь, — отметил Радий Хабиров. — Что же касается РКБ, то просто поблагодарить врачей с экранов и пожелать терпения тем, кто там находится. У меня был интересный разговор с женщиной в этой больнице. Она просто попросила заплатить за кредит. А мужчины просят скорее их выпустить, так как им надо работать, чтобы прокормить семьи».

Также глава Башкирии сообщил о том, что пациенты и врачи пробудут в РКБ как минимум до 20-21 апреля.