Российский Минздрав сообщил о создании препарата от коронавируса

Накануне в ходе оперативного совещания с Владимиром Путиным министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о создании российскими учеными препарата от коронавируса.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — сообщил министр.

Он пояснил, что при помощи экспертов компания внесет пакет документов. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования.

«Мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний», — уточнил Мурашко.

Министр также сообщил о рисках по дефициту импортных лекарств из-за прекращения некоторыми странами поставок:

«Для того, чтобы можно было ввезти препараты из стран, дополнительно не зарегистрированные на территории Российской Федерации, что, в общем, сегодня уже используется, мы отработали на выходных с Индией, которая заблокировала поставку лекарственных препаратов, ‒ получено пока устное подтверждение от компании, что она восстановит поставки».