Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию вернулась снежная погода Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирию пришли похолодание и снег. Утром в Уфе 0 градусов.

По информации Башгидромета, в течение дня по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем до +6 + 11 градусов.

Об ухудшении погодных условий предупредили и в ГИБДД.

«Обильные осадки в виде мокрого снега осложняют движение транспорта. На дорогах местами гололедица. Призываю всех автомобилистов и пешеходов в это апрельское утро быть предельно внимательными и аккуратными. Рекомендую без особой надобности не покидать своих домов, не выезжать в дорогу и соблюдать режим самоизоляции», — написал начальник управления ГИБДД Динар Гильмутдинов.

В следующие два дня погода потеплеет.