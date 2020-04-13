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В Уфе глазной центр «Аллоплант» перепрофилирован в обсерватор по коронавирусу

ОБЩЕСТВО

Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» в Уфе перепрофилируют в обсерватор по коронавирусной инфекции, куда будут размещать лиц, контактировавших с теми, у кого подтвержден COVID-19, сообщил генеральный директор учреждения Радик Кадыров.

На сегодняшний день из глазного центра выписаны все пациенты. Предварительно, до июля учреждение закрывает прием своих профильных больных. Отменены все запланированные операции.

Как обсерватор, центр готовится принять тех, кто контактировал с больными с коронавирусом, для медицинского наблюдения за ними в течение 14 дней.

﻿«Готовятся 40 изолированных друг от друга двухместных палат на 80 коек. Палаты оснащены всем необходимым, есть душ, холодильники, телевизор, интернет. Подготовлены две бригады добровольцев-медиков по 12 человек: медсестры, доктора, санитарки. Созданы условия и для них. Они будут жить в клинике в течение 14 дней», — рассказал Радик Кадыров.
Ранее один из сотрудников медучреждения Алексей Савельев на личной странице в соцсети заявил, что в центре нет ни одного защитного комплекта, аппаратов ИВЛ.

Гендиректор «Аллопланта» на это ответил, что данный сотрудник работает на «удаленке» и не мог знать всех нюансов.

﻿«Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены на две недели вперед. Купили одноразовые, многоразовые костюмы, есть 70 респираторов, около 190 очков, есть маски панорамные, одноразовые маски, халаты ламинированные хирургические. В дальнейшем, надеемся на поддержу Минздрава, других организаций».
В учреждении добавили, что еще не решен вопрос с организацией питания в будущем обсерваторе. Также предстоит решить вопрос маршрутизации пациентов.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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