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13 апреля Понедельник

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Молния
На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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«Риск - это часть его работы»: журналист Кирилл Набутов о посещении Хабировым РКБ

ОБЩЕСТВО

Сегодня в эфире телеканала «Вся Уфа» известный российский журналист и продюсер Кирилл Набутов отметил, что это совершенно нормально, что глава республики, рискуя здоровьем, посещает больницу, ставшую очагом распространения новой вирусной инфекции.

Напомним, 11 апреля руководитель Башкортостана лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова, закрытую на двухнедельный жесткий карантин с 6 апреля, чтобы лично узнать об обстановке в медучреждении. Глава республики убедился, что медперсонал и больные обеспечены средствами защиты, что для всех организовано полноценное питание. К слову, в настоящее время находятся 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 18 ожидают результатов тестов.

﻿«Я бы однозначно назвал его героем, — отметил Кирилл Набутов. — Он находится на такой должности, где определенная доза риска является необходимой частью работы. И не говорю о риске для здоровья, руководителям приходится принимать рисковые решения, часто непопулярные, отказывать в просьбах. Это рисковая работа большого начальника. Да, со стороны это может показаться пиар. Но нет ничего плохого в том, что начальник, понимая масштаб проблемы, хочет сам посмотреть, что происходит в больнице. Это совершенно нормально».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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