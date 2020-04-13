370 пациентов и сотрудников больницы Стерлитамака ждут результатов анализов на COVID-19





370 пациентов и сотрудников закрытой на карантин городской больницы №1 Стерлитамака ждут результатов анализов на COVID-19. Несколько дней назад здесь был выявлен пациент с предположительным диагнозом новая «коронавирусная инфекция».

Узнать ситуацию в медучреждение сегодня пришли замглавы города Михаил Григоьев, председатель горсовета Андрей Ширяев и председатель Стерлитамакской организации профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалеев.

19 сотрудников ГКБ,которые могли иметь контакт с инфицированным больным, еще 10 апреля были вызваны на работу и остались в стенах медучреждения. У пациентов и медицинских работников, а это всего 1200 человек были взяты мазки для определения вирусной инфекции.

﻿«Сейчас часть сотрудников больницы, получившие отрицательный результат анализа отправлены по домам на самоизоляцию, — рассказал Азат Курбангалеев. — В больнице осталось около 120 сотрудников, которые пока ждут результатов тестов и продолжают оказывать медицинскую помощь. Около 250 пациентов с готовыми выписками на руках так же ждут результатов анализов. Больница закрыта на карантин, больные с момента объявления карантина направлялись в больницы соседних городов Салават и Ишимбай. А с сегодняшнего дня и в ГБ-2 г. Стерлитамак. Пациенты, не нуждающиеся в медицинской помощи с отрицательным анализом на коронавирусную инфекцию, также выписываются из больницы и остаются на самоизоляции дома».

Создан оперативный штаб, администрация города курирует вопросы обеспечения медиков дополнительным питанием, средствами гигиены и всем необходимым.

Городской профсоюзный комитет Стерлитамака потратил 1 миллион рублей из профбюджета на приобретение средств защиты для медработников городских больниц, в том числе 500 тысяч рублей для самой крупной больницы города – ГБ№1.