Стало известно, в каких больницах Башкирии проходят лечение пациенты с коронавирусом
Стало известно, в каких больницах Башкирии проходят лечение пациенты с коронавирусом Фото: Олег Яровиков
В Минздраве Башкирии сообщили, в каких больницах республики проходят лечение пациенты, больные коронавирусом.
Как сообщало ранее агенство, по состоянию на 13 апреля в Башкортостане выявлено 107 больных COVID-19.
86 из них госпитализированы.
В Республиканской клинической инфекционной больнице сейчас находятся 44 пациента. Их состояние оценивается как средней тяжести.
11 человек с коронавирусом проходят лечение в республиканской клинической больнице им.Куватова.
В ГКБ Демского района Уфы лежат 6 человек, один больной находится в тяжелом состоянии.
По одному инфицированному находятся — в Дюртюлинской центральной районной больнице, в больнице города Кумертау, Октябрьского, в ЦГБ Сибая, в Исянгуловской ЦРБ. Состояние всех средней тяжести.
За 4 больными с новым коронавирусом наблюдают врачи Белебеевской центральной районной больницы. Три пациента лечатся в Бирской ЦРБ, два — в Республиканской клинической инфекционной больнице Стерлитамака.
Всего с выздоровлением выписано 8 человек. Умерло три пациента. Причина смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19.
На амбулаторном лечении находятся 12 человек с легким течением заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 262 человека, из них 11 несовершеннолетних.