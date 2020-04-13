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13 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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Стало известно, в каких больницах Башкирии проходят лечение пациенты с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стало известно, в каких больницах Башкирии проходят лечение пациенты с коронавирусом Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких больницах республики проходят лечение пациенты, больные коронавирусом.

Как сообщало ранее агенство, по состоянию на 13 апреля в Башкортостане выявлено 107 больных COVID-19.

86 из них госпитализированы.

В Республиканской клинической инфекционной больнице сейчас находятся 44 пациента. Их состояние оценивается как средней тяжести.

11 человек с коронавирусом проходят лечение в республиканской клинической больнице им.Куватова.

В ГКБ Демского района Уфы лежат 6 человек, один больной находится в тяжелом состоянии.

По одному инфицированному находятся — в Дюртюлинской центральной районной больнице, в больнице города Кумертау, Октябрьского, в ЦГБ Сибая, в Исянгуловской ЦРБ. Состояние всех средней тяжести.

За 4 больными с новым коронавирусом наблюдают врачи Белебеевской центральной районной больницы. Три пациента лечатся в Бирской ЦРБ, два — в Республиканской клинической инфекционной больнице Стерлитамака.

Всего с выздоровлением выписано 8 человек. Умерло три пациента. Причина смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 12 человек с легким течением заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 262 человека, из них 11 несовершеннолетних.

Гульфия Акулова
Теги: здравоохранение, коронавирус
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