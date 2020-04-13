Фото: Олег Яровиков В Уфе почти на полбалла снизился индекс самоизоляции Фото: Олег Яровиков

В Уфе за минувшую неделю индекс самоизоляции снизился на 0,4 балла (по сравнению с неделей 30 марта — 5 апреля), сообщили в «Яндексе». Средний индекс по городу составил 3,1 балла.

Это восьмой результат среди городов-миллионников. Самый высокий индекс зафиксирован в Перми — 3,5, Краснодаре — 3,4, Омске — 3,2.

Индекс самоизоляции рассчитывается на данных об использовании приложений и сервисов компании и абсолютно точным не является.