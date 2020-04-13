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Молния
На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
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В Уфе в выходные зафиксировано более 3 тыс. нарушений режима: придется платить штрафы

ОБЩЕСТВО

В Уфе в выходные составлено более 600 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Кроме того, задокументировано 2,5 тыс. нарушений режима, по которым также будут составляться протоколы об административной ответственности. Об этом сообщил секретарь Совета по общественной безопасности Алексей Касьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Он говорил, что в выходные патрули работали в усиленном составе — муниципалитеты выделили в помощь полиции своих сотрудников.

«Эта работа нужна. Люди устали и будут выходить, их надо возвращать домой. Надо терпеть. Кроме самоизоляции, других вариантов остановить эпидемию у нас пока нет», — резюмировал глава республики Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: нарушение, самоизоляция
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