В Уфе в выходные зафиксировано более 3 тыс. нарушений режима: придется платить штрафы

В Уфе в выходные составлено более 600 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Кроме того, задокументировано 2,5 тыс. нарушений режима, по которым также будут составляться протоколы об административной ответственности. Об этом сообщил секретарь Совета по общественной безопасности Алексей Касьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Он говорил, что в выходные патрули работали в усиленном составе — муниципалитеты выделили в помощь полиции своих сотрудников.

«Эта работа нужна. Люди устали и будут выходить, их надо возвращать домой. Надо терпеть. Кроме самоизоляции, других вариантов остановить эпидемию у нас пока нет», — резюмировал глава республики Радий Хабиров.