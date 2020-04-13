В Башкирии взяли под контроль приезжающих из столиц на автобусах

МВД Башкирии будет контролировать автобусное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил на оперативном совещании в правительстве секретарь Межведомственного совета по общественной безопасности Алексей Касьянов. Так, в выходные 10-12 апреля из обеих столиц этим видом транспорта в регион прибыли 626 человек. Им также придется отбыть 14-дневный карантин.

По данным МВД России, в период с 1 марта по 12 апреля границу России пересекли 23 409 жителей Башкирии. Из них 12-13 тысяч постоянно проживают в республике. Сейчас только 539 из них находятся на двухнедельном карантине, остальные его уже отбыли и не представляют опасности для окружающих.