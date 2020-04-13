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Депутаты Госсобрания Башкирии окажут матпомощь в борьбе с распространением коронавируса

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии окажут матпомощь в борьбе с распространением коронавируса Фото: Олег Яровиков

Депутаты Государственного Собрания Башкортостана решили перечислить средства, которые выделяются каждому из народных избранников на возмещение расходов, связанных с парламентской деятельностью, в ГУП «Башфармация» на приобретение необходимых медицинских изделий, прежде всего средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба башкирского парламента.

«В сложившейся ситуации необходимо мобилизовать максимум сил и средств на борьбу с распространением заболевания. Депутаты оказывают и иную благотворительную помощь на фоне распространения коронавируса. Не остались в стороне, как отдельные депутаты, так и фракции. Например, фракция «Единой России» организовала бесплатное выделение медицинских масок муниципалитетам, передала продукты, планирует передачу автотранспорта волонтерам и отдельным медучреждениям», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Теги: благотворительность
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