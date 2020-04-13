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Глава Башкирии сообщил о дозакупке 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о дополнительной закупке 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом он написал в понедельник на своей страниц в соцсетях.

«К ранее принятым решениям о закупке 143 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких решили ещё докупить 550 таких аппаратов», — сообщил он.

Первые 17 аппаратов ИВЛ, пять из которых — детские, поступили в республику на прошлой неделе. Все они уже переданы в больницы.

«Всего в республике было 1290 аппаратов ИВЛ. С учётом новых партий, первая из которых поступит до 26 апреля (300 штук), а вторая — до конца мая, у нас будет 1983 аппарата ИВЛ. Таким образом, мы будем готовы к большому потоку пациентов с тяжелыми формами covid-19, — подчеркнул глава Башкортостана. — Наши действия должны помочь избежать подобных сценариев, однако для запаса прочности мы исходим из худших вариантов развития событий. Но, даже, если бы не эта ситуация, износ аппаратов ИВЛ у нас в республике большой, покупать бы их всё равно пришлось. А теперь будет резерв».

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, ИВЛ, Радий Хабиров
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