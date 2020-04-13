С 13 апреля трамваи и троллейбусы в Уфе будут ездить только по утрам и вечерам
В Уфе с 13 апреля изменился график движения электротранспорта, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичного МУЭТа.
Причина — заметное снижение пассажиропотока в связи с действующим режимом самоизоляции.
Так, с сегодняшнего дня полностью прекращено движение по трамвайным маршрутам №№ 1, 10 и троллейбусным маршрутам №№ 4, 15 и 18.
«Для покрытия пиковых нагрузок выпуск подвижного состава городского электротранспорта в будничные дни по трамвайным маршрутам №№ 5, 8, 16, 18 и троллейбусным — №№ 9,10.13,16, 21, 22 будет вестись с 6 до 9 часов утра и с 16 до 19 часов. В выходные и праздничные дни движение по всем трамвайным и троллейбусным маршрутам осуществляться не будет», — добавили в Управлении электротранспорта Уфы.
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С 13 апреля трамваи и троллейбусы в Уфе будут ездить только по утрам и вечерам
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