Фото: Валерий Шахов Коронавирус в Башкирии: Хабиров побывал в РКБ; первая смерть от COVID; где сдать анализы Фото: Валерий Шахов

В Башкирии впервые официально подтвердили смерть от COVID-19. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие выходные в республике.

Первая смерть. В субботу, 11 апреля, «Башинформ» передал, что в Башкирии зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. «Пациент 1938 года рождения скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19», — сообщил на ежедневном брифинге глава Минздрава РБ Максим Забелин. Погибшим оказался житель Белебея. Ранее в РКБ имени Г. Куватова 80-летняя пациентка с COVID-19 скончалась от сопутствующих заболеваний.

РКБ: обстановка изнутри. 11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую больницу имени Г.Г. Куватова, закрытую на карантин с 6 апреля. Облачившись в противочумный костюм, Хабиров побывал в палатах, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19. Он пообщался с пациентами и врачами, в том числе с теми, у которых положительный анализ на коронавирус, и лично убедился, что медперсонал и больные обеспечены всем необходимым, сообщает «Башинформ».

Коронавирус подтвержден у 52 пациентов РКБ. Главврач РКБ Эльза Сыртланова в соцсетях сообщила, что на 12 апреля с пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации. Анализ на коронавирус подтвержден у 40% из них (52 пациента). В условиях карантина в больнице работают 700 медработников и столько же пациентов. «Моя задача — побороть этот вирус любой ценой, даже ценой собственной жизни», — написала Сыртланова. В Минздраве пояснили, что РКБ признана COVID-госпиталем и его сотрудники имеют право на получение региональных и федеральных выплат.

Руководство РКБ заподозрили в халатности. Тем временем Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту распространения COVID-19 в РКБ имени Г. Куватова. Как передает «Башинформ», следователи усмотрели в происходящем признаки халатности со стороны руководства больницы. По мере возможности они опросят пациентов медучреждения, сотрудников и врачей. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту несвоевременного принятия мер руководством по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Какие еще больницы закрыты на карантин. Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу. В этом медучреждении у жителя Альшеевского района подтвердился коронавирус, сообщили на брифинге Минздрава РБ 12 апреля. Также на проведение противоэпидемиологических мероприятий закрыли РКБ имени Куватова, Октябрьскую, Бирскую и Белебеевскую ЦРБ, Клиническую больницу №1 Стерлитамака, Нефтекамский психоневрологический интернат, больницу №21 Уфы. Эти учреждения закрыты из-за подозрения на COVID-19, уточнил «Башинформ».

Сколько зараженных. К 12 апреля число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии увеличилось до 84 человек (+18 за сутки). Из них 62 госпитализированы, остальные на карантине дома. С подозрением на коронавирус находятся 236 человек. Выздоровели 7 человек, один скончался. В России 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, умерли 130 человек, информирует «Башинформ».

«Умерший человек не является источником распространения коронавируса, он не выделяет вирус», — пояснила главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак и добавила, что родственникам следует проститься с усопшим только в кругу близких. При этом нужно соблюдать дистанцию и пользоваться средствами защиты. Участники брифинга Минздрава РБ 12 апреля также отметили, что умершего уже «подготовят» по всем нормам к захоронению. «Они (тела умерших — прим. ред.) будут переданы родственникам в готовом виде. Касаемо православных – в закрытом гробу, касаемо мусульман – в открытом гробу. Каждому будут розданы памятки».

Можно сдать анализы в частных лабораториях. Как узнал «Башинформ», в Башкирии анализы на COVID-19 будут принимать в таких частных медцентрах, как ООО «Медицинский Центр Меги» (г. Уфа, ул. Менделеева, 134/7), ООО «Центр лабораторной диагностики» (г. Уфа, проспект Октября, 83, стр. 3), ООО «Исследовательский центр «Лаборатория» (Уфимский район, с. Булгаково, ул. Кирова, 9), ООО «МедиаЛаб» (г. Уфа, ул. Кирова, 44). Примерная стоимость анализа составит около 1200 рублей. При положительном результате данные передадут в Центр гигиены и эпидемиологии РБ.

В Уфе за нарушение режима самоизоляции 586 человек оштрафовано на суммы от 1000 до 30 000 рублей. Об этом сообщили в республиканском Совбезе 11 апреля. Также 11 апреля подписан дополнительный указ главы РБ о наделении ряда республиканских государственных организаций функциями штрафовать. Список этих организаций значительно расширен. За повторное нарушение наказание ужесточается, возможна уголовная ответственность (до 7 лет лишения свободы), напомнили в «Башинформе».

Уфа успешно борется с коронавирусом. Столица Башкирии наряду с Хабаровском, Томском, Екатеринбургом и еще пятью городами России успешно борется с распространением новой коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Для составления рейтинга они изучили более 20 параметров. Это нормативно-правовые акты, работа горячих линий, консультативная помощь, поддержка бизнеса, привлечение общественности к контролю принятых мер, дезинфекция. Также мэрия Уфы для работников здравоохранения закупила и передала 2000 специальных защитных костюмов и респираторов. В частности, защитными костюмами обеспечены медики РКБ имени Куватова, а также сотрудники городских поликлиник, сообщил «Башинформ».

Чем опасен COVID-19 для курильщиков. Онколог Владимир Левшин в эфире радио Sputnik рассказал о том, как новая коронавирусная инфекция действует на курильщиков. «Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», – сказал он. Левшин подчеркнул, что если курильщик со стажем заразится COVID-19, то последствия для его здоровья будут более серьезными, чем для организма некурящего человека.

«Пиковый» прогноз по количеству больных COVID-19. Ректор Башкирского медуниверситета Валентин Павлов на брифинге Минздрава РБ 12 апреля озвучил предварительные прогнозы по количеству людей, которые могут заболеть коронавирусной инфекцией в республике. «Мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике», — сказал ректор. Ранее замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила, что в Башкирии ожидается 15-20 тысяч заболевших коронавирусом и около 100 тысяч положительных результатов тестов, напомнили в «Башинформе».

Россия не успеет выйти из самоизоляции ко Дню Победы. Такой прогноз дала вице-премьер Татьяна Голикова на канале «Россия-1». Она добавила, что полный выход страны из ограничительных мер возможен к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции, передает «Башинформ».