В Уфе коронавирус подтвержден у 52 пациентов РКБ им. Куватова

В Уфе Главврач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова на своей странице в соцсети фейсбук обратилась к гражданам. Она сообщила, что на 12 апреля с пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации. Анализ на коронавирус подтвержден у 40% из них (52 пациента).

«Все мы, и наши коллеги из других больниц, рано или поздно столкнемся с этими коронавирусными пациентами. И наши врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни», — отметила главврач.

На сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. По словам Сыртлановой, средствами индивидуальной защиты медперсонал обеспечен, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки, лекарств тоже хватает.

«Моя задача — побороть этот вирус любой ценой, даже ценой собственной жизни. Я хочу выразить благодарность тем врачам, которые верой и правдой служили медицине и выполняли свой долг с достоинством», — написала Сыртланова.

Зав. ревматологическом отделением РКБ Римма Камалова в интервью «Уфа1» сообщила, что в ее отделении в настоящее время находятся на карантине 41 пациент и 10 сотрудников, у 12 пациентов и 4 докторов — пневмония. Повторный анализ на коронавирус они сдавали 6 апреля, результаты ожидаются 16 апреля.