Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.75

EUR 80.73

13 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе коронавирус подтвержден у 52 пациентов РКБ им. Куватова

ОБЩЕСТВО

В Уфе Главврач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова на своей странице в соцсети фейсбук обратилась к гражданам. Она сообщила, что на 12 апреля с пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации. Анализ на коронавирус подтвержден у 40% из них (52 пациента).

«Все мы, и наши коллеги из других больниц, рано или поздно столкнемся с этими коронавирусными пациентами. И наши врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни», — отметила главврач.

На сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. По словам Сыртлановой, средствами индивидуальной защиты медперсонал обеспечен, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки, лекарств тоже хватает.

«Моя задача — побороть этот вирус любой ценой, даже ценой собственной жизни. Я хочу выразить благодарность тем врачам, которые верой и правдой служили медицине и выполняли свой долг с достоинством», — написала Сыртланова.

Зав. ревматологическом отделением РКБ Римма Камалова в интервью «Уфа1» сообщила, что в ее отделении в настоящее время находятся на карантине 41 пациент и 10 сотрудников, у 12 пациентов и 4 докторов — пневмония. Повторный анализ на коронавирус они сдавали 6 апреля, результаты ожидаются 16 апреля.

ИА «Башинформ»
Теги: РКБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев
Поступок главы Башкирии Радия Хабирова вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Напомним, руководитель региона 11 апреля лично посетил Республиканск
Онколог объяснил, чем опасен COVID-19 для курильщиков
Онколог Владимир Левшин рассказал в эфире радио Sputnik о том, как новая коронавирусная инфекция действует на курильщиков. По словам заведующего отделом
Ректор БГМУ озвучил «пиковый» прогноз по количеству больных COVID-19 в Башкирии
Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на брифинге Минздрава РБ 12 апреля озвучил предварительные прогнозы по коли
Православные христиане встречают Вербное воскресенье-2020 в условиях самоизоляции
Православные христиане 12 апреля встречают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в условиях самоизоляции. Праздник наступает за недел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть