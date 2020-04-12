Фото: Ксения Калинина Уфимской клинической больнице №8 нужны впрок индивидуальные средства защиты Фото: Ксения Калинина

В Уфе Городской клинической больнице №8 нужны впрок индивидуальные средства защиты (СИЗ). Об этом на своей странице в «Фейсбуке» 12 апреля написала заведующая отделением в сети клиники «Меги» Александра Четвергова.

«Нескончаемые запасы» внезапно заканчиваются. «Побираться» запретили. Но цена молчания — человеческие жизни, которых некому будет спасать. Кратко — нужны элементы СИЗ в ГКБ № 8», — написала она и перечислила необходимые позиции: высокие бахилы из нетканого материала, респираторы FFP2 и FFP3 и костюмы из тайвека с капюшоном.

Все, кто может найти и купить эти товары, Александра Четвергова просит это сделать, а затем передать ей, связавшись через страницы в «Фейсбуке», «ВКонтакте», а далее через WhatsApp.

«Оставила только себя для контакта и координации. Если что-то будете заказывать в интернет-магазинах с доставкой в постамат, мне удобнее в районе Молодежки. Вы заказали, я забрала. Все отвезу сама», — добавила она.