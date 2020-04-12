Фото: Валерий Шахов Россия не успеет выйти из самоизоляции из-за коронавируса ко Дню Победы – Татьяна Голикова Фото: Валерий Шахов

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с COVID-19, ко Дню Победы. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью вице-премьера Татьяны Голиковой программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — заявила вице-премьер, добавив, что полный выход страны из ограничительных мер возможен к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции.

По ее словам, необходимо, чтобы прошло два двухнедельных цикла, чтобы можно было оценить, какой эффект дает самоизоляция, «если она классически соблюдается».

Как сообщало агентство «Башинформ», за последние сутки в России подтверждено 2186 случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах, число выписанных пациентов возросло до 1291. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, умерли 130 человек, в том числе один пациент из Башкирии. Число инфицированных жителей республики COVID-19 увеличилось до 84 человек (+18 за сутки).