Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.75

EUR 80.73

12 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россия не успеет выйти из самоизоляции из-за коронавируса ко Дню Победы – Татьяна Голикова

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Россия не успеет выйти из самоизоляции из-за коронавируса ко Дню Победы – Татьяна Голикова Фото: Валерий Шахов

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с COVID-19, ко Дню Победы. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью вице-премьера Татьяны Голиковой программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — заявила вице-премьер, добавив, что полный выход страны из ограничительных мер возможен к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции.

По ее словам, необходимо, чтобы прошло два двухнедельных цикла, чтобы можно было оценить, какой эффект дает самоизоляция, «если она классически соблюдается».

Как сообщало агентство «Башинформ», за последние сутки в России подтверждено 2186 случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах, число выписанных пациентов возросло до 1291. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, умерли 130 человек, в том числе один пациент из Башкирии. Число инфицированных жителей республики COVID-19 увеличилось до 84 человек (+18 за сутки).

ИА «Башинформ»
Теги: самоизоляция, День Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев
Поступок главы Башкирии Радия Хабирова вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Напомним, руководитель региона 11 апреля лично посетил Республиканск
Мэр города Салавата отправлен в отставку
11 апреля на заседании Горсовета Салавата депутаты приняли решение об отставке главы городской администрации Динара Халилова и назначении нового исполняю
Глава Башкирии лично изнутри узнал об обстановке в РКБ им. Куватова
11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Руководитель региона, соблюдая меры безопа
Когда гуляла вся республика: 12 лет назад ХК «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом страны
11 апреля Уфа и Башкирия вспоминают исторический день. В этот день 12 лет назад впервые в своей истории хоккейный клуб «Салават Юлаев» стал чемпионом Рос
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть