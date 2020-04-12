Фото: ИА «Башинформ» Ректор БГМУ озвучил «пиковый» прогноз по количеству больных COVID-19 в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на брифинге Минздрава РБ 12 апреля озвучил предварительные прогнозы по количеству людей, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией в республике.

«Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры», — сказал ректор вуза.

Как информировало агентство «Башинформ», за последние сутки в регионе диагноз «коронавирус» подтвердился у 84 пациентов (+18 за сутки). 62 человека госпитализированы, остальные находятся на карантине в домашних условиях — у них легкая форма заболевания. С подозрением на коронавирус находятся 236 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Проведено 18404 лабораторных исследования на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 7 человек. Один человек скончался.