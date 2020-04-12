Фото: сайт администрации Уфы Мэрия Уфы закупила для медиков 2000 специальных защитных костюмов и респираторов Фото: сайт администрации Уфы

Мэрия Уфы для работников здравоохранения закупила 2000 специальных защитных костюмов и респираторов. Соответствующее поручение дал глава администрации города Ульфат Мустафин.

Индивидуальные средства защиты уже доставлены в медицинские организации столицы республики, задействованные в лечении больных новой коронавирусной инфекцией или же имеющих пациентов с подозрением на COVID-19.

В частности, защитными костюмами респираторами обеспечены медики РКБ имени Куватова, а также сотрудники городских поликлиник, сообщили в пресс-службе мэрии.