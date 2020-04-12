Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии смогут сдать анализы на COVID-19 в четырех частных лабораториях Фото: ИА «Башинформ»

На сайте федерального Роспотребнадзора появился реестр медицинских коммерческих организаций по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

На территории Башкирии анализы будут принимать в таких частных медцентрах, как

ООО «Медицинский Центр Меги» (г. Уфа, ул. Менделеева, 134/7, Тел: (3472) 16-33-33).

ООО «Центр лабораторной диагностики» (г. Уфа, проспект Октября, 83, стр. 3 Тел: (917) 343-16-28).

ООО «Исследовательский центр «Лаборатория» (Уфимский район, с. Булгаково, ул. Кирова, 9, Тел.: (347) 237-86-71).

ООО «МедиаЛаб» (г. Уфа, ул. Кирова 44).

Как сообщили на брифинге Минздрава РБ, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, в ближайшее время лаборатории начнут принимать анализы на COVID-19.

«Сдача биоматериала в лабораторию на анализ COVID-19 назначается лечащим врачом. У нас есть четкие критерии, кто подлежит их сдаче в первую очередь и далее. В первую очередь у нас тестируются пациенты, проходящие лечение с диагнозом «пневмония». Затем лица, входящие в первый круг контакта с пациентами, у которых установлен коронавирус. Потом подлежат тестированию лица, которые вернулись из-за рубежа, из неблагоприятных по эпидобстановке территорий. Также подлежат тестированию медработники, которые работают в лечебных учреждениях, где оказывается медпомощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. По эпидпоказаниям, по назначению врача есть тестирование для других категорий пациентов, — пояснил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. — Самостоятельная сдача анализов у нас не запрещена. Житель республики может обратиться в частную медорганизацию и за счет собственных средств сдать этот анализ. Это его личная воля, его личное желание. По назначению врача такой анализ делается бесплатно».

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак добавила, что в случае, если у сдавшего анализ на новый коронавирус будет положительный результат, данные будут переданы к ним в центр.

«При получении положительного результата, согласно нормативным документам, частная лаборатория в течение двух часов сообщает о них в Роспотребнадзор, Минздрав и везет пробы от этого больного в Центра гигиены и эпидемиологии РБ. Когда сообщать результаты больному, решает руководитель частной лаборатории», — сказала она.

В каждой лаборатории есть определенный алгоритм получения результатов: где-то через электронную почту, где-то через смс-оповещение либо на бумажном носителе. В свою очередь, Минздрав и Роспотребнадзор также выйдут на человека с положительными результатами анализов, чтобы узнать о его самочувствии, о том, где он находится для принятия решения о возможной госпитализации. Затем будет проводится эпидрасследование.

Примерная стоимость анализа в частных лабораториях составит около 1200 рублей.

Роспотребнадзор Башкирии через свой сайт проинформирует о том, когда заработают указанные выше частные лаборатории. Сейчас учреждения проходят все необходимые процедуры оформления.